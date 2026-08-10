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    India
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 6:00 AM IST

    മെഡിക്കൽ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച; 17 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സി.പി.സി.ബി

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    മെഡിക്കൽ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച; 17 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സി.പി.സി.ബി
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ം സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 17 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് (സി.​പി.​സി.​ബി) നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​രി​ത ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    17 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട് സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​സി.​ബി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം പ​രി​മി​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ കു​ഴി കു​ഴി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി. പൊ​തു​വാ​യ ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഗ്രാ​മീ​ണ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മു​ള്ളൂ. കൂ​ടാ​തെ, അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ആ​ഴ​ത്തി​ൽ കു​ഴി കു​ഴി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന ആ​കെ 9178 ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 5715 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​ഴി​യു​ടെ ആ​റ് മീ​റ്റ​ർ താ​ഴെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 477 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും, കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 341 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ 111 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ 33 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ട്ട് ആ​ഴ്ച​ക്ക​കം ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സി.​പി.​സി.​ബി കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:CPCBIndia NewsMedical waste
    News Summary - CPCB to take action against 17 states for failing to dispose of medical waste
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