കോവിഡ് കേസുകൾ ഭീമമായി വർധിക്കുന്ന ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് പുറത്ത് വിട്ട് കേന്ദ്രം; പട്ടികയിൽ കേരളവും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോവിഡ് കേസുകൾ ആശങ്കാജനകമായി വർധിക്കുന്ന ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് പുറത്ത് വിട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ സ്ഥിതിഗതികൾ തുടർച്ചയായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷൺ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചക്കിടെ ഏഷ്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധന 7.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ 317,532 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 9,287 ഒമിക്രോൺ കേസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. Show Full Article

News Summary -

covid19 these 6 are states of concern in india -says health secy