Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 9:58 PM IST

    മുസ്‍ലിം ലീഗ് ലയനം കോടതി ശരിവെച്ചു

    
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗും (ഐ.​യു.​എം.​എ​ൽ) മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ൽ 2011ലു​ണ്ടാ​യ ല​യ​നം ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി​ന്റെ പേ​ര​മ​ക​ൻ ദാ​വൂ​ദ് മി​യാ​ൻ ഖാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​മി​ത് ബ​ൻ​സ​ലി​ന്റെ വി​ധി. ല​യ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ല​യ​നം നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മി​യാ​ൻ ഖാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ അ​ന്തി​മ വാ​ദം കേ​ട്ടാ​ണ് ത​ള്ളി​യ​ത്. 2011ൽ ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ കോ​ൺ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ല​യ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ​വ​രാ​ണെ​ന്നും ല​യ​ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഐ.​യു.​എം.​എ​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ല​യ​നം നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രി​ന്നു ദാ​വൂ​ദ് മി​യാ​ൻ ഖാ​ന് വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് ഘോ​ഷ് വാ​ദി​ച്ച​ത്. ഐ.​യു.​എം.​എ​ൽ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി ത​രം​താ​ഴ്ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ല​യ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ല​യ​നം വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് ഒ​രേ ആ​ശ​യം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും ഐ.​യു.​എം.​എ​ല്ലി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ എം.​പി അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​നും അ​ഡ്വ. മ​ർ​സൂ​ക്ക് ബാ​ഫ​ഖി​യും വാ​ദി​ച്ചു. ദാ​വൂ​ദ് മി​യാ​ൻ ഖാ​നെ 2003ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ​പോ​ലും അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Court upholds Muslim League merger
