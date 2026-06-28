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    India
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 1:40 PM IST

    ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരായ മലയാളി ദമ്പതികളുടെ യാത്ര തടഞ്ഞ സംഭവം; വിമാനക്കമ്പനിക്ക് 62,000 രൂപ പിഴ വിധിച്ച് കോടതി

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    ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരായ മലയാളി ദമ്പതികളുടെ യാത്ര തടഞ്ഞ സംഭവം; വിമാനക്കമ്പനിക്ക് 62,000 രൂപ പിഴ വിധിച്ച് കോടതി
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    ന്യൂഡൽഹി: ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനക്കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ദുരനുഭവവും തുടർന്നുണ്ടായ നിയമപോരാട്ടവും വാർത്തയാവുകയാണ്. ടിക്കറ്റും ബോർഡിങ് പാസുകളും കൈവശമുണ്ടായിട്ടും ദമ്പതികളെ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കാതെ അധികൃതർ തടയുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ ദമ്പതികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീനഗറിലെ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ സ്പൈസ് ജെറ്റിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. വിമാനയാത്രാ നിരക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിനൊപ്പം 62,000 രൂപയിലധികം നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 8-ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് ഗുലാം നബി ഫഫുവും ഭാര്യ രാജ ബീഗവും ഈ ദുരിതം അനുഭവിച്ചത്. ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയെത്തിയ ദമ്പതികൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ചെക്ക്-ഇൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബോർഡിങ് ഗേറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് വിമാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു. യാതൊരുവിധ കാരണങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കാതെയായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ഈ നടപടി.

    തങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റ് ചിലർക്ക് വിമാനത്തിൽ ഇടം നൽകിയെന്നും, സ്വന്തം ബോർഡിങ് പാസുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടെന്നും ദമ്പതികൾ ആരോപിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ലഗേജ് തിരികെ ലഭിക്കാനും മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ അന്നേദിവസം മറ്റ് വിമാനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലായി അവർ. തുടർന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വന്ന ഇവർക്ക്, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

    വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ഈ നടപടി കടുത്ത സേവന വീഴ്ചയും ഒപ്പം തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളോടുള്ള അനീതിയുമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ ദമ്പതികൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. മനഃപൂർവ്വമുണ്ടായ ഈ നടപടി ദമ്പതികൾക്ക് വലിയ മാനസിക പ്രയാസവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവുമാണ് വരുത്തിവെച്ചതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയും കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരവും തിരികെ ലഭിച്ചതിലൂടെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:SpiceJetSpicejet flightairline serviceConsumer CommissionhajjTravel trouble
    News Summary - Couple returning from Haj to Srinagar win Rs62k from SpiceJet
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