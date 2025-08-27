Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘ദമ്പതികൾ...
    India
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 5:33 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 5:33 PM IST

    ‘ദമ്പതികൾ സ​ന്തോഷത്തോടെ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു’ ബലാത്സംഗക്കേസി​ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ദമ്പതികൾ സ​ന്തോഷത്തോടെ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു’ ബലാത്സംഗക്കേസി​ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂഡൽഹി: ദമ്പതികൾ സ​ന്തോഷത്തോടെ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബലാത്സംഗക്കേസി​ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി. പ്രതിയായ യുവാവും ഇരയായ യുവതിയും വിവാഹിതരായി കുടുംബമായി ജീവിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദമ്പതികളെ ക്രിമിനൽ വിചാരണക്ക്‍ വിധേയമാക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഗിരിഷ് കത്പാലിയ നിരീക്ഷിച്ചു.

    പോക്സോ നിയമപ്രകാരവും ബലാത്സംഗ കുറ്റവും ചുമത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ ആണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. കേസിൽ യുവതി​യെ കേട്ട ശേഷമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കത്പാലിയയുടെ വിധി. ഇരുവരുമായും താൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചതായി ജസ്റ്റിസ് കത്പാലിയ പറഞ്ഞു. ഇരുവരും കുടുംബമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കുകയാണെന്നും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിലുള്ള വിഷമവും ഇരുവരും കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കുന്നതെന്നും ​ജസ്റ്റിസ് കത്പാലിയ വിശദീകരിച്ചു.

    2019ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ​17 വയസും 10 മാസവും പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും തുടർന്ന് ഗർഭിണിയാവുകയുമായിരുന്നു. യുവതി ചികിത്സ തേടിയെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Delhi HCIndia Newstop news
    News Summary - Couple 'Living Happily As Family', Delhi High Court Sets Aside Rape FIR
    Similar News
    Next Story
    X