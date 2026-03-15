    date_range 15 March 2026 9:35 AM IST
    date_range 15 March 2026 9:35 AM IST

    മമത സർക്കാറിന്റെ കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു -മോദി

    മമത സർക്കാറിന്റെ കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു -മോദി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ​മ​മ​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ ബ്രി​ഗേ​ഡ് പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന റാ​ലി​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മോ​ദി.

    മ​മ​ത​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ലെ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത കു​ടി​യേ​റ്റം പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​സം​ഖ്യാ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്നം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ ശാ​സ്ത്രം മാ​റ്റി. ബം​ഗാ​ളി ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മോ​ദി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ‘ക്രൂ​ര’​യാ​യ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നും ബം​ഗാ​ളി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ​തെ​ന്നും മോ​ദി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Narendra ModiTrinamool CongressMamata GovernmentMalayalam News
    News Summary - Countdown of Mamata government has begun - Modi
