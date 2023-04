വോട്ടിന് നൽകിയ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ കേസ്

cancel By സ്വന്തം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: വോ​ട്ടു പി​ടി​ക്കാ​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത പ്ര​ഷ​ർ കു​ക്ക​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​തോ​ടെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. ഹാ​സ​ൻ ബേ​ലൂ​രി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ച്ച്.​കെ. സു​രേ​ഷി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച​ട്ട ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. 21 പ്ര​ഷ​ർ കു​ക്ക​റു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ സ​ന്യാ​സി​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യ ശേ​ഷ​മ്മ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച കു​ക്ക​റാ​ണ് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​ത്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ്ക്വാ​ഡ് എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച കു​ക്ക​റു​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. എ​ച്ച്.​കെ. സു​രേ​ഷി​ന്റെ​യും ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ മ​ഹാ​ശി​വ​രാ​ത്രി, ഉ​ഗാ​ദി ആ​ഘോ​ഷ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത ക​വ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു കു​ക്ക​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ കേ​​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

cooker given to the vote exploded; Case against BJP candidate in karnataka