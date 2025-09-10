Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    10 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:30 AM IST

    ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഭി​ന്നാ​ഭി​പ്രാ​യം

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഗ​വാ​യി, വി​യോ​ജി​ച്ച് ന​ര​സിം​ഹ
    Supreme Court
    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി വെ​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഭി​ന്നാ​ഭി​പ്രാ​യം. ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്താ​തെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചം​ഗ ബെ​ഞ്ച് യോ​ജി​ച്ച​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​തി​നാ​യി കോ​ട​തി സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭി​ന്നാ​ഭി​പ്രാ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി യോ​ജി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത് ആ​ശാ​സ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ത്ത പ​ല നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ​പോ​ലെ​യ​ല്ല, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഗ​വാ​യി ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ന് ഉ​പോ​ദ്ബ​ല​ക​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ ഇ​ത് കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ര​സിം​ഹ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നോ​ട് വി​യോ​ജി​ച്ചു.

    നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണം എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് താ​ൻ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തെ​ന്നു ക​രു​തി കോ​ട​തി​ക​ൾ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പാ​യ സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രും അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത​ല്ലെ​ന്നും റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ര​സിം​ഹ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നി​ട്ടും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഗ​വാ​യ്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം നാ​ഥ് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​നേ​ക ഗാ​ന്ധി കേ​സി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഗ​വാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ബാ​ങ്ക് ദേ​ശ​സാ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്ന​പോ​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നേ​ക്കാം എ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ര​വി​ന്ദ് ദ​ത്താ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ക്രം നാ​ഥി​ന് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ ദ​ന്ത​ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന് തീ​രു​മാ​നം വൈ​കി​പ്പി​ക്ക​രു​ത് –കേ​ര​ളം

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ ദ​ന്ത​ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന്, നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ല്‍ തീ​രു​മാ​നം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ കെ.​കെ. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ക​ഴി​യു​ന്ന​തും വേ​ഗം എ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന​ർ​ഥം യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം എ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​ബി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ര​വി​ന്ദ് ദ​ത്താ​റും ത​മി​​ഴ്നാ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി ഗോ​പാ​ൽ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​നും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്തു.

    ബി​ല്ലു​ക​ളി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു. ‘ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ന​കം’ എ​ന്ന് ആ​ദ്യം എ​ഴു​തി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​സം​ബ്ലി മാ​റ്റി ‘ക​ഴി​യു​ന്ന​തും വേ​ഗം’ എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത് കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ക്കു​ണ്ട്. അ​തി​ന് പ​ു​റ​മെ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ബാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ളോ​ട് ശ​ത്രു​താ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ല്ല പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നി​ല​വി​ൽ ബി​ഹാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റും മു​ൻ ​കേ​ര​ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍ മ​ന്ത്രി​മാ​രോ​ട് ബി​ല്ലി​െ​ന കു​റി​ച്ച് ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍മാ​ര്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ കെ. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ കു​റു​പ്പ്, മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ പി.​വി. സു​രേ​ന്ദ്ര നാ​ഥ്, സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ങ് കോ​ണ്‍സ​ല്‍ സി.​കെ. ശ​ശി എ​ന്നി​വ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നു.

