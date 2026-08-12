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    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:15 PM IST

    മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ല്: എതിർപ്പുമായി തമിഴ്നാട്

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    മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ല്: എതിർപ്പുമായി തമിഴ്നാട്
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    ചെ​ന്നൈ: നീ​റ്റ്, എ​ഫ്‌.​സി‌.​ആ​ർ.‌​എ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ പാ​സാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 543 ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 2029ലെ ​പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ​ത​ന്നെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 33 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണം സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​സം​ഖ്യാ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം കു​റ​യ​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൊ​ത്തം ലോ​ക്‌​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ല​വി​ലെ 543ൽ ​സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം. ലോ​ക്‌​സ​ഭാ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​തം മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ണം. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ല​വി​ലു​ള്ള 2.2:1 അ​നു​പാ​തം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 543 നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന 2029ലെ ​ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 33 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ഡി.​എം.​കെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ മാ​ത്രം അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി, പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​മേ​യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു.

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    TAGS:TamilnaduIndia NewsDelimitation
    News Summary - Constituency redelimitation bill: Tamil Nadu opposes it
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