    date_range 18 April 2026 7:15 AM IST
    date_range 18 April 2026 7:15 AM IST

    മണ്ഡല പുനർനിർണയം അനിവാര്യം -അമിത് ഷാ

    അമിത് ഷാ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബി​ല്ല​ു​മാ​യി വ​ന്ന​തെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​മൂ​ന്ന് ബി​ല്ലു​ക​ളി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി ഒ​രു വോ​ട്ട് ഒ​രു മൂ​ല്യം എ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ത​ത്ത്വം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 127 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 38 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​റു​ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു എം.​പി ആ​യാ​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ടി​ന്റെ മൂ​ല്യം ര​ണ്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​കും. മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ ത​ങ്ങ​ളെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​മൂ​ല്യം ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നാ​ക്കും.

    1972ൽ ​സെ​ൻ​സ​സ് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യാ​ണ്. ആ ​മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച ന​ട​പ​ടി എ​ട​ു​ത്തു​ക​ള​യു​ക​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 39 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​മെ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു എം.​പി നോ​ക്കും? ചി​ല സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ന്റെ ചി​ത്രം പോ​ലും കാ​ണി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ ആ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യാ​നാ​കും. ഇ​ത് നോ​ക്കി​യാ​ണ് സ​മ​യാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ​അ​പ്പോ​ൾ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ടും. മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണ​ത്തെ​യാ​ണ് എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ​അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​തി​ർ​ത്ത​ത്. വി​രോ​ധം പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ല​ല്ല, വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്ന് അ​മി​ത് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ക​ള്ളം എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വ​നി​താ സം​വ​ര​ണം 2029ൽ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് ബി​ൽ. ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ 543 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ബ്ലി​ക് ഹി​യ​റി​ങ് 2031ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​മി​ത് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞു.

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

