Madhyamam
    India
    26 Oct 2025 10:47 PM IST
    26 Oct 2025 10:47 PM IST

    തമിഴ്നാട്ടിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നീക്കാൻ ഗൂഢശ്രമം - സ്റ്റാലിൻ, 'പിന്നിൽ ബി.ജെ.പിയും അണ്ണാ ഡി.എം.കെയും'

    തമിഴ്നാട്ടിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നീക്കാൻ ഗൂഢശ്രമം - സ്റ്റാലിൻ, പിന്നിൽ ബി.ജെ.പിയും അണ്ണാ ഡി.എം.കെയും
    ചെന്നൈ: സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ബി.ജെ.പിയും അണ്ണാ ഡി.എം.കെയും ചേർന്ന് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നീക്കാൻ ഗൂഢശ്രമം നടത്തുന്നതായി ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ.

    ‘എക്സി’ലാണ് അദ്ദേഹം ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ (എസ്.ഐ.ആർ) തൊഴിലാളികളെയും പട്ടികജാതി- ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും നീക്കം ചെയ്ത് വിജയിക്കാമെന്ന ബി.ജെ.പി-അണ്ണാ ഡി.എം.കെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റാണ്.

    വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കുന്ന തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികളിൽ ഡി.എം.കെ പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടി പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു.

    പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവെക്കാതെ തമിഴ്നാട്

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വി​ഭി​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി സ്റ്റാ​ലി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ദ്വി​ഭാ​ഷാ ന​യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​ന് ത്രി​ഭാ​ഷാ ന​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ചി​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സം​യോ​ജി​ത സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി (സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷ) ഫ​ണ്ട് കേ​ന്ദ്രം ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി അ​ൻ​പി​ൽ മ​ഹേ​ഷ് പൊ​യ്യാ​മൊ​ഴി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട 538 കോ​ടി രൂ​പ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​ന് കേ​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​യി ഡി.​എം.​കെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​വും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. 2022 ഏ​പ്രി​ൽ പു​തി​യ സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി. ​മു​രു​കേ​ശ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ത​മി​ഴ് എ​ന്ന ദ്വി​ഭാ​ഷാ​ന​യം പി​ന്തു​ട​രും.

    ന​ട​പ്പു​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ 11ാം ക്ലാ​സി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി. 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യു​ള്ളു. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​റ് വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​പ​ചാ​രി​ക സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​ത്തി​ലി​ത് അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സാ​ണ്.

