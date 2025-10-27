Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘ഉമർ ഖാലിദ്, ശർജീൽ...
    India
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 11:28 PM IST

    ‘ഉമർ ഖാലിദ്, ശർജീൽ ഇമാം അടക്കമുള്ളവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം,’ പൊലീസിനോട് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഉമർ ഖാലിദ്, ശർജീൽ ഇമാം അടക്കമുള്ളവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം,’ പൊലീസിനോട് സുപ്രീംകോടതി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ സമരം നയിച്ചതിന് ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി അഞ്ചുവർഷമായി ജയിലിലടച്ചിരിക്കുന്ന ഉമർ ഖാലിദ്, ശർജീൽ ഇമാം, മീരാൻ ഹൈദർ, ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമ, ശിഫാഉർറഹ്മാൻ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഡൽഹി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ച് തള്ളി.

    എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നൽകണമെന്ന ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ആവശ്യവും തള്ളിയ സുപ്രീം കോടതി, വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും അതിനുള്ളിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ എതിർസത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പി​ക്കേണ്ട കാര്യമെന്താണെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ ചോദിച്ചു.

    പൗരത്വ സമര നേതാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബൽ, അഭിഷേക് മനു സിങ്‍വി തുടങ്ങിയവരുടെ വാദം അംഗീകരിച്ച സുപ്രീംകോടതി അഞ്ചുവർഷമായി ഇവർ ജയിലിലാണെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ വേണ്ടുവോളം സമയം സുപ്രീംകോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sharjeel Imamomar khalidSupreme Court
    News Summary - consider allowing bail to umar khalid and sharjeel imam; supreme court to police
    Similar News
    Next Story
    X