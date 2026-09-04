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    ജി.ഡി.പി വളർച്ചയിലെ പെരുപ്പം: ചോദ്യങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ്

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    ജി.ഡി.പി വളർച്ചയിലെ പെരുപ്പം: ചോദ്യങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ര്‍ച്ചാ​നി​ര​ക്കി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കു​തി​പ്പെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കേ​ന്ദ്ര സ്ഥി​തി​വി​വ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്ക് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. വ​ള​ർ​ച്ചാ നി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ചാ തോ​തു​മാ​യു​ള്ള താ​ര​ത​മ്യം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്ക് ഒ​രു ത​വ​ണ​യ​ല്ല, നാ​ല് ത​വ​ണ പു​തു​ക്കി​യ​താ​യി കാ​ണാ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 86 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യെ​ന്ന ക​ണ​ക്ക് 80 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യാ​യി വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി. അ​താ​യ​ത് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സം​ഖ്യ ചു​രു​ക്കി ക്കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​ഖ്യ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പെ​രു​പ്പി​ച്ച് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ ക​ണ​ക്കാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും, അ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തേ വ​സ്തു​ത​യാ​ണ് മു​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ഗാ​ർ​ഗ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക് പു​തു​ക്കാ​തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ലെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ള​ർ​ച്ച 2.6 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി​രു​ന്നേ​നെ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക് എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി​യാ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​ള​ർ​ച്ചാ തോ​ത് പൂ​ജ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും, 7.8 ന്‍റെ അ​ടു​ത്തെ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച പെ​രു​പ്പി​ച്ച് കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 43 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്ക​ൽ വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ജി.​ഡി.​പി പു​തു​ക്കി​യ​ത്. അ​താ​യ​ത് ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 43 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ മ​തി​പ്പു​ള്ള ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ ജി.​ഡി.​പി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ച്ചു​കാ​ട്ടി​യ​തി​ന്‍റെ യു​ക്തി​യെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് അ​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Congress with questions about Increase in GDP growth
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