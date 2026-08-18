'ആദ്യം മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലെയായി, ഇപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു'; കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. കോൺഗ്രസ് ആദ്യം മുസ്ലിം ലീഗിനോട് സാമ്യമുള്ളവരായെന്നും ക്രമേണ ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച റിജിജു, നേരത്തെ താൻ നടത്തിയ 'ദിമാഗി നക്സൽ' എന്ന പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പാർലമെന്റിന്റെ അന്തസ്സ് തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ സഭയിലെ ബഹളങ്ങളെയും സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളെയും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിതീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നതെന്ന് റിജിജു ആരോപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും പക്വതയില്ലാത്തതും അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതും പാർലമെന്റ് നടപടികളെ നിരന്തരം അട്ടിമറിക്കുന്നതും നക്സലൈറ്റ് ശൈലിയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെയും ഭരണഘടനയെയും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഈ അരാജക രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്നത്," എന്ന് കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ അജണ്ടകളുടെ പിടിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സഭാ പെരുമാറ്റം രാഷ്ട്രീയ മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും, ലോക്സഭയിലെ സീനിയർ അംഗങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാണെന്നും റിജിജു ആരോപിച്ചു. വിദേശ മണ്ണിൽ പോയി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതും രാജ്യത്തിനകത്ത് അവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിരം തന്ത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും പാർലമെന്ററി ചട്ടങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ജനാധിപത്യത്തിന് ആപത്താണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ രാജ്യദ്രോഹികളായും അർബൻ നക്സലുകളായും മുദ്രകുത്തുന്നത് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു. മണിപ്പൂർ സംഘർഷം, തൊഴിലില്ലായ്മ, കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായ ചർച്ച അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയെയും ജനാധിപത്യ മര്യാദകളെയും അപമാനിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
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