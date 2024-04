തെലങ്കാനയിലെ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമെന്ന് സർവേഫലം

Here are our final figures for the state of #Telangana



▪️INC 13 - 15

▪️BRS 00 - 01

▪️BJP 02 - 03

▪️AIMIM 01



Sample size: 1,350 per Parliamentary constituency.



1/2.#LoksabhaElections2024 #Elections2024 #LokSabhaElections #GeneralElections2024… pic.twitter.com/EATo4tvSGT