Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യൻ സർക്കാറിന്‍റെ...
    India
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 10:27 AM IST

    ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ട്രംപ്, പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു... -കോൺഗ്രസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ട്രംപ്, പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു... -കോൺഗ്രസ്
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റിൽ തീരുമാനമാകുകയും റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യു.​എ​സി​ൽനി​ന്ന് കു​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം. പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപിന് കീഴടങ്ങി എന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു.

    ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അമേരിക്കയിൽനിന്ന് ട്രംപാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റഷ്യയിൽനിന്നും വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങലുകളെക്കുറിച്ചും ട്രംപാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചും ട്രംപാണ് പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മേൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മിസ്റ്റർ മോദി ഒടുവിൽ കീഴടങ്ങിയതായി തോന്നുന്നു... -കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും ഇന്ന് പരസ്പരം സംസാരിച്ചതായി കരുതുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചതല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ യു.എസ് അംബാസഡറാണ് നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പതിവായിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹം നിയമിച്ചവരിൽ നിന്നോ മാത്രമേ ഇന്ത്യാ സർക്കാറിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയൂ -അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റാ​യതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപാണ് അറിയിച്ചത്. ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി​യോ​ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ട്രം​പ് തന്‍റെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു. ട്രം​പ്-​മോ​ദി സം​ഭാ​ഷ​ണം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സെ​ർ​ജി​യോ ഗോ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം​ പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ 18 ശ​ത​മാ​ന​മാക്കി താ​ഴ്ത്തി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് അറിയിച്ചു. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെന്നും യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​കു​തി പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ട്രംപ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാ​മ​തും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​വ​ന്ന ട്രം​പ് വ്യാ​പാ​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ 25 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നെതി​രെ 25 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മാ​യി പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​യ​ത്. വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യു​നി​യ​നു​മാ​യും ഏ​താ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ ഏ​​ർ​പ്പെ​ട്ടു​​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മോ​ദി സ​മ്മ​തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ട്രം​പ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കു​റി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി 50,000 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ അ​ധി​ക വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ 50 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നിരുന്ന നികുതിയാണ് ഇപ്പോൾ 18 ശതമാനമായി കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trade dealPM ModiDonald TrumpCongress
    News Summary - Congress takes a swipe at Modi govt over India-US trade deal
    Similar News
    Next Story
    X