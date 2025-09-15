Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:21 AM IST

    ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പിന്തുണക്കാതെ കോൺഗ്രസ് പാക് ഭീകരരെ പിന്തുണക്കുന്നു -മോദി

    ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പിന്തുണക്കാതെ കോൺഗ്രസ് പാക് ഭീകരരെ പിന്തുണക്കുന്നു -മോദി
    മം​ഗ​ൾ​ദോ​യ് (അ​സം): ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​തെ പാ​ക് ഭീ​ക​ര​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. അ​സ​മി​ലെ ദ​രാ​ങ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യും ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ ശ​ക്തി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​ന്‍റെ സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ക് തീ​വ്ര​വാ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച ന​മ്മു​ടെ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യും ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ ശ​ക്തി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​സം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ഗോ​ലാ​ഘ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ നു​മ​ലി​ഗ​ഡി​ൽ 5,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ മു​ള അ​ധി​ഷ്ഠി​ത എ​ഥ​നോ​ൾ പ്ലാ​ന്റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാം ത​ല​മു​റ ബ​യോ​എ​ഥ​നോ​ൾ പ്ലാ​ന്റാ​ണി​ത്. 7,230 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പെ​ട്രോ ഫ്ലൂ​യി​ഡൈ​സ്ഡ് കാ​റ്റ​ലി​റ്റി​ക് ക്രാ​ക്ക​ർ യൂ​നി​റ്റി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു.

    TAGS:Narendra ModiAssamcongress supportTerrorist campPakistani terroristsOperation Sindoor
    News Summary - Congress supports Pakistani terrorists instead of supporting Indian Army: Modi
