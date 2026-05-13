Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസോണിയാ ഗാന്ധി...
    India
    Posted On
    date_range 13 May 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 11:57 AM IST

    സോണിയാ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ; രാഹുൽ-ഖാർഗെ കൂടിക്കാഴ്ച വൈകും

    text_fields
    bookmark_border
    Sonia raises voice in Rajya Sabha for Asha
    cancel
    camera_alt

    സോണിയ ഗാന്ധി

    ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായി ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 79 കാരിയായ രാജ്യസഭാ എം.പിയെ ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഇന്ന് രാവിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    നിലവിൽ വൈദ്യപരിശോധന തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ, അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഡൽഹിയിലെ സർ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനുവരിയിൽ ആദ്യം, ശ്വാസ തടസ്സത്തെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ശൈത്യകാലാവസ്ഥയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണവും മൂലമുണ്ടായ ആസ്ത്മയുടെ നേരിയ വർദ്ധനവാണ് അവരുടെ അവസ്ഥക്ക് കാരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    ഇതോടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുർ ഖാർഗെയുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച വൈകും. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡ് ഉച്ചയോടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

    നിലവിൽ ഹൈകമാൻഡ് ഒറ്റ പേരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍റെ കൂടി അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷയിലും ആശങ്കയിലുമാണ്. പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുമ്പായി ഘടകകക്ഷികളോട് ഒരിക്കൽകൂടി അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hospitalSonia GadhiCongessindianews
    News Summary - Congress' Sonia Gandhi Admitted To Medanta Hospital In Gurugram
    Similar News
    Next Story
    X