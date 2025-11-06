Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപ്രതിപക്ഷത്തിന്...
    India
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:36 PM IST

    പ്രതിപക്ഷത്തിന് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രോ​ട് മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം, ശ്രീരാമനോട് അനിഷ്ടം -മോദി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിപക്ഷത്തിന് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രോ​ട് മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം, ശ്രീരാമനോട് അനിഷ്ടം -മോദി
    cancel
    camera_alt

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി

    ഭ​ഗ​ൽ​പൂ​ർ/​ അ​രാ​രി​യ: ബി​ഹാ​റി​ലെ ആ​ർ‌.​ജെ.​ഡി-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രോ​ട് മൃ​ദു​സ​മീ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്നും വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യം കാ​ര​ണം ശ്രീ​രാ​മ​നോ​ട് അ​നി​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ഭ​ഗ​ൽ​പൂ​ർ, അ​രാ​രി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ റാ​ലി​ക​ളി​ലാ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. നി​ഷാ​ദ് രാ​ജ്, മാ​താ ശ​ബ​രി, മ​ഹ​ർ​ഷി വാ​ൽ​മീ​കി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​ള്ള അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​യോ​ധ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​ലി​ത​രോ​ടും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ‘വെ​റു​പ്പി​നെ’ ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ജം​ഗി​ൾ​രാ​ജി’​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ വി​ക​സ​നം പൂ​ജ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹൈ​വേ​ക​ളോ പാ​ല​ങ്ങ​ളോ നി​ർ​മി​ച്ചി​ല്ല. ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ല്ല. ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ര​ക​യ​റ്റാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന് മോ​ദി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ല്ലാ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ആ​ർ.​ജെ.​ഡി അ​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു, തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യെ​യും വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    വോട്ടുകൊള്ള തടയൽ യുവാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം -രാഹുൽ

    പൂ​ർ​ണി​യ: ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി എ​ല്ലാ ശ​ക്തി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്ക് ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ജ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റാ​ലി​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ബി.​ജെ.​പി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ൽ വോ​ട്ട് മോ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ബി​ഹാ​റി​ലും അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്. ഈ ​മോ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ബി​ഹാ​റി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​തെ, ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആർ.ജെ.ഡി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

    ല​ഖി​സ​രാ​യി: വോ​ട്ട​ർ​മാ​​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ന്റെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി ബി​ഹാ​ർ ഉ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ൻ​ഹ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ്ഥ​ലം എ​സ്.​പി ഭീ​രു​വാ​ണെ​ന്നും സി​ൻ​ഹ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്റെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ലെ കാ​റി​ന് നേ​രെ ക​ല്ലും ചെ​രി​പ്പു​ക​ളും ചാ​ണ​ക​വും എ​റി​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ൻ​ഹ ക​ള്ളം പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​രും ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി വ​ക്താ​വ് ശ​ക്തി യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiRJDCongressBihar Election 2025BJP
    News Summary - ‘Congress-RJD protect infiltrators, dislike Lord Ram for vote bank politics’: PM Modi in Bihar
    Similar News
    Next Story
    X