    12 Dec 2025 7:31 AM IST
    വന്ദേമാതരം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും സംഘത്തിന്‍റെയും കള്ളം പൊളിഞ്ഞെന്ന് കോൺഗ്രസ്

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ഷ്

    ന്യൂഡ​ൽ​ഹി: പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ള്ളം പൊ​ളി​ഞ്ഞെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് ക്ഷ​ത​മേ​റ്റെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ഷ്. ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​വും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് ആ​ധി​കാ​രി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും അ​നു​യാ​യി​ക​ളും വാ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രു​ദ്രാ​ങ്‌​ഷു മു​ക്ക​ർ​ജി​യു​ടെ ‘സോ​ങ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ: എ ​സ്റ്റ​ഡി ഓ​ഫ് ദ ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ൻ​തം’, സ​ബ്യ​സാ​ചി ഭ​ട്ടാ​ചാ​ര്യ​യു​ടെ ‘വ​ന്ദേ മാ​ത​രം’ എ​ന്നീ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ജ​യ​റാം ര​മേ​ശ് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ച​ർ​ച്ച തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച​തും ക​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ഇ​നി വാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​രു​താ​നാ​കി​ല്ല. ദു​ഷ്പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വും രാ​ജേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദും സ​ർ​ദാ​ർ പ​ട്ടേ​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ 12 ക​ത്തു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ 150ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സ​വും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​വു​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ജി​ന്ന​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​യ നെ​ഹ്‌​റു ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ ഒ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്രീ​ണ​ന രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ലെ ച​ർ​ച്ചാ​വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ച​രി​ത്ര​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യും, പ്ര​ഥ​മ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​വ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​നെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    News Summary - Congress on vande Matharam controversy
