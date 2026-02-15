Begin typing your search above and press return to search.
    15 Feb 2026 10:53 PM IST
    15 Feb 2026 10:53 PM IST

    തെ​രു​വു​നാ​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ രേ​ണു​ക ചൗ​ധ​രി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്

    ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി 23ന​​കം ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​ക​​ണം
    തെ​രു​വു​നാ​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ രേ​ണു​ക ചൗ​ധ​രി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്
    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് സ​​മു​​ച്ച​​യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​രു​​വു​​നാ​​യെ കാ​​റി​​ൽ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന​​തി​​നും എം.​​പി​​മാ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ അ​​ധി​​ക്ഷേ​​പ​​ക​​ര​​മാ​​യ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശം ന​​ട​​ത്തി​​യ​​തി​​നും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭാം​​ഗം രേ​​ണു​​ക ചൗ​​ധ​​രി​​ക്ക് അ​​വ​​കാ​​ശ​​ലം​​ഘ​​ന​​ത്തി​​ന് നോ​​ട്ടീ​​സ്. ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി 23ന​​കം ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭാ പ്രി​​വി​​ലേ​​ജ​​സ് ക​​മ്മി​​റ്റി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ഡി​​സം​​ബ​​ർ ഒ​​ന്നി​​നാ​​ണ്, താ​​ൻ ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യെ രേ​​ണു​​ക കാ​​റി​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന​​ത്. ചി​​ല അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ഈ ​​ന​​ട​​പ​​ടി​​യെ എ​​തി​​ർ​​ത്ത​​പ്പോ​​ൾ ‘അ​​ക​​ത്ത് ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രെ​​പോ​​ലെ നാ​​യ​​ക​​ൾ ക​​ടി​​ക്കി​​ല്ല’ എ​​ന്നും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​താ​​വ് പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ ബ്രി​​ജ് ലാ​​ലും ഇ​​ന്ദു ബാ​​ല ഗോ​​സ്വാ​​മി​​യു​​മാ​​ണ് ന​​ട​​പ​​ടി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് പ​​രാ​​തി ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്.

    പാ​​ല​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് സ​​മു​​ച്ച​​യ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ തെ​​രു​​വു​​നാ​​യെ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന് സു​​ര​​ക്ഷാ മാ​​ർ​​ഗ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ലം​​ഘി​​ച്ചു​​വെ​​ന്നും മോ​​ശം പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശം ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ന്നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​രാ​​തി. നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളും ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് നോ​​ട്ടീ​​സി​​ന് മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​കു​​മെ​​ന്ന് രേ​​ണു​​ക ചൗ​​ധ​​രി​​യു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സ് അ​​റി​​യി​​ച്ചു. യാ​​ത്രാ​​മ​​ധ്യേ ര​​ക്ഷി​​ച്ച നാ​​യെ ഡ്രൈ​​വ​​ർ മൃ​​ഗ​​ഡോ​​ക്ട​​റെ കാ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ ​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​നി​​രു​​ന്ന​​താ​​ണെ​​ന്ന് രേ​​ണു​​ക നേ​​ര​​ത്തേ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു.

