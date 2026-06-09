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    India
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 11:43 PM IST

    സർക്കാറിന്റെ 12 വർഷം ഉണ്ടായത് പ്രഖ്യാപനം മാത്രം -കോൺഗ്രസ്

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    ‘വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വും’​ എ.​ഐ.​സി.​സി ഗവേഷണ വിഭാഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു
    സർക്കാറിന്റെ 12 വർഷം ഉണ്ടായത് പ്രഖ്യാപനം മാത്രം -കോൺഗ്രസ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ 12 വ​ർ​ഷം വ​ലി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും ജ​ന​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു​ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ‘വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വും’​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി ഗവേഷണ വിഭാഗം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 75 പേ​ജു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വി​റ​ക​ടു​പ്പി​ന്റെ പു​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും മോ​ച​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും 12 സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് അ​ത് നാ​ലാ​യി കു​റ​ച്ച​തെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി റി​സ​ർ​ച് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ത​ല​വ​ൻ പ്ര​ഫ. രാ​ജീ​വ് ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യെ ആ​ഗോ​ള തൊ​ഴി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന് പ​ത്തി​ൽ നാ​ല് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 18.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള ലിം​ഗ വ്യ​ത്യാ​സ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ 108ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് 131ലേ​ക്ക് പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട 40,000 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം പൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    നോ​ട്ടു​നി​രോ​ധ​നം വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച ത​ക​ർ​ച്ച ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്ത് 6.5 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    2014നു​ശേ​ഷം പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല​യി​ൽ 123 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. പെ​ട്രോ​ളി​ന് 44 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡീ​സ​ലി​ന് 73 ശ​ത​മാ​ന​വും പാ​ലി​ന് 71 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​രി​പ്പു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 84 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

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    TAGS:Modi GovernmentRealityPromisesCongress
    News Summary - Congress: Modi Govt's 12 Years Had Only Announcements, No Change
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