Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:29 PM IST

    75-ാം ജന്മദിനത്തിൽ മോഹൻ ഭാഗവതിന് മോദിയുടെ വാഴ്ത്ത്; പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ്

    75-ാം ജന്മദിനത്തിൽ മോഹൻ ഭാഗവതിന് മോദിയുടെ വാഴ്ത്ത്; പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ത​ല​വ​ൻ മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​തി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ഴു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം ജ​ന്മ​ദി​ന വേ​ള​യി​ൽ പു​ക​ഴ്ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ലേ​ഖ​നം. 75-ാം വ​യ​സ്സി​ൽ എ​ൽ.​കെ. അ​ദ്വാ​നി, മു​ര​ളീ മ​​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് വി​ധി​ച്ച ശേ​ഷം 75 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യു​ന്ന മോ​ദി അ​തേ പ്രാ​യ​മെ​ത്തി​യ മോ​ഹ​ൻ ഭ​ഗ​വ​തി​നെ വാ​ഴ്ത്തി​യ​തി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രം​ഗ​ത്തു​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ‘വ​സു​ധൈ​വ കു​ടും​ബ​ക’​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യ മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​തി​ന് ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സും ആ​രോ​ഗ്യ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ജീ​വി​ത​വും ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​നം പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​തെ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഘ​ട​ന​യെ ന​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പു​ക​ഴ്ത്തു​ന്നു. ‘മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ’​യ​ട​ക്കം ഏ​താ​നും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സി​ന്റെ 100 വ​ർ​ഷ​ത്തെ യാ​ത്ര​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നാ​ത്മ​ക കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യി ഭാ​ഗ​വ​തി​ന്റെ കാ​ലം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, 75 വ​യ​സ്സാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്വാ​നി​ക്കും മു​ര​ളീ മ​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി​ക്കും വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം വി​ധി​ച്ച ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി മോ​ഹ​ൻ ഭ​ഗ​വ​തി​ന് 75 വ​യ​സ്സാ​യ​പ്പോ​ൾ ക​വി​ത​യെ​ഴു​തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി വി​പ്പു​മാ​യ മ​ണി​കം ടാ​ഗോ​ർ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ന്റെ ഷി​കാ​ഗോ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും 2011 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ലെ ​അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ൽ​ഖാ​ഇ​ദ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി 1906 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത കാ​ര്യം മ​റ​ന്നെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ശ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ത്യ​വു​മാ​യി ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​ത്തു​പോ​കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ ഓ​ർ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അദ്ദേഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    TAGS:Mohan BhagwatRSSCongressPM Modi
    News Summary - Congress mocks Modi's greetings to Mohan Bhagwat on his 75th birthday
