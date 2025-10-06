Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:06 AM IST

    ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ അ​ൽ​ക ലാം​ബ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മു​സ്‍ലിം, ദ​ലി​ത് സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​​​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. 2020ൽ ​ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​വും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന ആ​റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 60 നി​യ​മ​സ​ഭാ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സ്ത്രീ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത 23 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ അ​ൽ​ക ലാം​ബ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.


    60 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം 25 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ 34 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ബി​ഹാ​റി​ലെ മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി വ​നി​താ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 6.28 ശ​ത​മാ​നം പേ​രെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഈ ​കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ൽ​ക ലാം​ബ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Congress makes serious allegations against Bihar S I R
