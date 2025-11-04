Begin typing your search above and press return to search.
    രാഹുലിനെ തോൽപിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ

    Bihar Election
    അ​ഞ്ജും ഖാ​തൂ​നും ശ​ബാ​ന​യും ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യും പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഒ​രു​വി​ധം ക​ര ക​യ​റ്റാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ​തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്വാ​ർ​ഥ​ത മാ​ത്രം കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി​യ ചി​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. ബേ​ഗു​സാ​രാ​യി​യി​ലെ കു​ള​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഇ​റ​ങ്ങി​യ നേ​ര​ത്ത് പ​ട്ന​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ​ദാ​ഖ​ത്ത് ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച വ​നി​താ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ൽ വ​ലി​യ ത​ർ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി അ​ധി​ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ളി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​നോ​ട് വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​തെ വ​ഞ്ചി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​തു​കേ​ട്ട് ഇ​നി ഇ​റ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​ർ​ത്തു പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ഫു​ൽ​വാ​രി നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വ​നി​താ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​​രാ​യ അ​ഞ്ജും ഖാ​തൂ​നും ശ​ബാ​ന​യും.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് ‘സ്ത്രീ​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തെ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​റു​മാ​സം മ​ണ്ണി​ലി​റ​ങ്ങി അ​ത്യ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്ത ത​ങ്ങ​ളെ കേ​വ​ലം ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ വേ​ത​നം മാ​ത്രം ന​ൽ​കി വ​ഞ്ചി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ളെ ഇ​നി​യെ​ങ്ങ​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സം​ര​ക്ഷ​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​വ​രെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ചേ​രി​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബി​ഹാ​ർ നാ​രീ​ശ​ക്തി കാ​മ്പ​യി​നി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രാ​യി മേ​യ് ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ഫോ​റം പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മേ​യ് ര​ണ്ടി​ന് ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യോ​ഗ​ത്തി​ന് വി​ളി​ച്ചു. എ​ന്തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം വ​നി​ത​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​കാ​ൻ ത​യാ​റു​ള്ള 10 സ്ത്രീ​ക​ളെ​യെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ യോ​ഗ​ത്തി​ലും വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. പ്ര​തി​മാ​സം 10,000 രൂ​പ വേ​ത​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. മേ​യ് 10നു​ള്ളി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ്‍ത്രീ​ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി. ഓ​രോ സ്ഥ​ല​ത്തും 50-60 വ​നി​ത​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​​ന്റെ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നെ​ത്തി.

    ആ​ദ്യ മാ​സ​ത്തെ വേ​ത​ന​മാ​യി 10,000 രൂ​പ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലി​ട്ട​ത് പാ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന അ​ഞ്ജും ഖാ​തൂ​ൻ അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും ന​ൽ​കി​​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടാ​നു​ള്ള അ​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്കാ​യി മു​ട്ടാ​വു​ന്ന വാ​തി​ലു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം മു​ട്ടി​യെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ​മാ​നി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും തു​ട​ർ​ന്നു. രാ​ഹു​ലും പ്രി​യ​ങ്ക​യും ഇ​തൊ​ന്നു​മ​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന ശ​ബാ​ന ഇ​തൊ​ന്ന് അ​വ​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വ​ല്ല വ​ഴി​യു​മു​ണ്ടോ എ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നി​ടെ, കോ​ടി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി അ​ന​ർ​ഹ​ർ​ക്ക് സീ​റ്റു​ക​ൾ വി​റ്റ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഓ​രോ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ട് പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​വി​ടെ നി​ന്നൊ​ക്കെ​യോ നേ​താ​ക്ക​ളെ നൂ​ലി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​റ​ക്കി​യ ക​ഥ​ക​ൾ. സീ​റ്റ് വി​റ്റെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് ബി​ഹാ​റി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൃ​ഷ്ണ അ​ല്ലാ​വു​രു ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വി​ല​പ്പെ​ട്ട ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നാ​ൾ വ​രെ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യോ​ട് ത​ർ​ക്കി​ച്ച് സീ​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത് ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ചോ​ദി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ർ​ക്കി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി​യ 60 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ഇ​​തെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​നം ആ​ഞ്ഞു​കു​ത്തി​യി​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കി​ട്ടി​യ 19 സീ​റ്റ് പോ​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​വി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ തോ​ൽ​വി മ​ണ​ത്തി​രു​ന്ന ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും സ​ഖ്യ​ത്തി​ലും ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ മോ​ശ​മാ​യ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

