സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരായ ‘സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനു’ പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെന്ന് മകൻ മന്ത്രി യതീന്ദ്ര

സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരായ ‘സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനു’ പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെന്ന് മകൻ മന്ത്രി യതീന്ദ്രtext_fields
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ വ്യാജ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന് പിന്നിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കൾ തന്നെയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മന്ത്രിയും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകനുമായ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ രംഗത്തെത്തി.
2023ലെ വിവാദമായ വ്യാജ സ്റ്റിങ് വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമാണ് സിദ്ധരാമയ്യയും യതീന്ദ്രയും പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിച്ചത്. 'പവർ ടിവി' മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാകേഷ് ഷെട്ടിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഇതിൽ കോൺഗ്രസിന് പങ്കുണ്ടെന്നും ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ബെംഗളൂരു പൊലീസിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി രാകേഷ് ഷെട്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പ്രാദേശിക കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 27-ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഈ വ്യാജ വിഡിയോ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഒക്ടോബർ 6-ന് സിദ്ധരാമയ്യ പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ വ്യാജ കഥ മെനഞ്ഞെടുത്തതെന്നും സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണ് താൻ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജവാർത്തകളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ സിവിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തടസ്സ ഉത്തരവും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഒരു സ്ത്രീയും പവർ ടിവി രാകേഷ് ഷെട്ടിയും ചേർന്നാണ് ഈ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും താൻ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് വ്യാജമാണെന്ന് രാകേഷ് ഷെട്ടി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ വിഡിയോയിലുള്ള സ്ത്രീ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം തകർക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനുമാണ് ഈ നാടകം കളിച്ചതെന്നും, ഇതിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ചിലർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് വിഡിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023-ലെ പുത്തൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തക ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മുഴുവൻ പാർട്ടിയും തനിക്കെതിരെയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലെന്നും യതീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.
40 വർഷത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിൽ യാതൊരു കളങ്കവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച തന്റെ പിതാവിന് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് സ്വാഭാവികമായും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യതീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും സത്യം തങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും യതീന്ദ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.