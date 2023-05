രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും വിദേശ പര്യടനത്തിന്; മെയ് 28ന് യാത്ര തിരിക്കും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മെയ് 28 യു.എസ് സന്ദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. സ്റ്റാൻ​ഫഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം യു.എസിലെത്തുന്നത്. യു.എസിന്റെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മെയ് 29, 30 തിയതികളിലായി കാണും.

നേരത്തെ, മെയ് 31 മുതൽ 10 ദിവസത്തെ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്.

News Summary -

Congress leader Rahul Gandhi will leave for the US on 28th May