Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചിദംബരത്തിനെതിരെ...
    India
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 6:43 AM IST

    ചിദംബരത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം; ഇ​ന്ദി​ര​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ചിദംബരത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം; ഇ​ന്ദി​ര​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ​ശി ത​രൂ​രി​നെ​പ്പോ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പി. ​ചി​ദം​ബ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​മ​ർ​ഷം. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കി സു​വ​ർ​ണ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചി​ദം​ബ​രം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കെ​തി​രെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    സു​വ​ർ​ണ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ ​പി​ഴ​വി​ന് ഇ​ന്ദി​ര സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം​കൊ​ണ്ട് വി​ല​യൊ​ടു​ക്കി​യെ​ന്നും ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ക​സോ​ലി​യി​ൽ ഖു​ശ്‍വ​ന്ത് സി​ങ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പി. ​ചി​ദം​ബ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. ചി​ദം​ബ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കേ 1984 ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​നും 10നു​മി​ടെ, സു​വ​ർ​ണ​ക്ഷേ​ത്രം താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യ ജ​ർ​ണ​യി​ൽ സി​ങ് ഭി​ന്ദ്ര​ൻ​വാ​ല അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സി​ഖ് വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദി​ക​ളെ നീ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ. ഇ​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് സി​ഖ് അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​ർ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ 1984 ഒ​ക്ടാ​ബ​ർ 31ന് ​വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്.

    ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം

    ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ന​ട​ന്ന മും​ബൈ ഭീ​ക​രാ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ പാ​കി​സ്താ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത് യു.​എ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് ചി​ദം​ബ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ്. അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വി​വാ​ദം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ​രി​ക്ക് മാ​റും മു​മ്പാ​ണ് പു​തി​യ വാ​ദം. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ യു.​എ​സ് നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​ന​യൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചി​ദം​ബ​രം ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സി​ഖ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു ചോ​ദി​ച്ച​​താ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും ചി​ദം​ബ​രം എ​ന്തി​ന് വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വ​വും പാ​ർ​ട്ടിയും ചി​ദം​ബ​ര​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കരുതലോടെ സം​സാ​രി​ക്ക​ണം. പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മുനവെച്ച ചോദ്യവുമായി റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ​വി

    ചി​ദം​ബ​ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളാ​ണോ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രാ​ഞ്ഞ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ​വി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​തി​രെ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ചി​ദം​ബ​ര​ത്തി​ന് മേ​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ കു​റ​വു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indira GandhiGolden TempleP Chidambaramsasi taroorIndia NewsLatest NewsCongress
    News Summary - congress leader Chidambaram in controversy over statement on Indira Gandhi
    Similar News
    Next Story
    X