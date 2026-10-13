'വോട്ട് മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സർക്കാർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു'; വിലക്കയറ്റത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ്

'വോട്ട് മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സർക്കാർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു'; വിലക്കയറ്റത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയും കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. 'അച്ഛേ ദിൻ' വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന മോദി സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ സമ്പാദ്യവും കവരുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പവും വോട്ട് മോഷണത്തിനെതിരായ ജനരോഷവും ആളിക്കത്തുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 'മൗനി ബാബ'യെപ്പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇനി സഞ്ചി (ഝോല) എടുത്ത് പടിയിറങ്ങേണ്ട സമയമായെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് തുറന്നടിച്ചു.
നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചില്ലറവിൽപ്പന പണപ്പെരുപ്പം 23 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 5.54 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഭക്ഷ്യ പണപ്പെരുപ്പം മുൻ മാസത്തെ 5.97 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.74 ശതമാനമായി കുതിച്ചുയർന്നതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സവാളയ്ക്ക് 108% വിലവർദ്ധനവ്; നടുവൊടിഞ്ഞ് സാധാരണക്കാർ
പണപ്പെരുപ്പം 5.54 ശതമാനമാണെന്ന തലക്കെട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം പച്ചക്കറികളുടെയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും തീവിലയാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു:
പച്ചക്കറികളുടെ കുതിപ്പ്: സവാളയ്ക്ക് 108.09 ശതമാനവും, ഇഞ്ചിക്ക് 62.85 ശതമാനവും, വെളുത്തുള്ളിക്ക് 54.62 ശതമാനവും, ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് 36.41 ശതമാനവുമാണ് വില ഉയർന്നത്. വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്ക് 87.8 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവുണ്ടായി.
ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കനത്ത ആഘാതം: ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക (CPI) 6.08 ശതമാനവും നഗരങ്ങളിൽ 4.88 ശതമാനവുമാണ്.
ജീവിതച്ചെലവ് കൈവിട്ടു: തീൻമേശയിലെ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല യാത്ര, വിദ്യാഭ്യാസം, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഗാർഹിക സാധനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ചെലവേറി. പാവപ്പെട്ടവന്റെ അന്നം ഇല്ലാതാവുകയും ഇടത്തരക്കാരുടെ സമ്പാദ്യം ചോർന്നുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ധാർഷ്ട്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
"വോട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ രോഷത്തെയോ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയോ ഭയമില്ലാത്തപ്പോൾ അവർ എന്തിന് സാധാരണക്കാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം? പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു, വോട്ട് മോഷണത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു, എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു 'മൗനി ബാബ'യെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി സഞ്ചി തൂക്കി പോകാനുള്ള സമയമായി."
— ജയറാം രമേശ് കുറിച്ചു.
ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് ഉയർത്തി; ഉത്സവകാലത്ത് തിരിച്ചടി
പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും കണക്കിലെടുത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റീപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് ഉയർത്തി 5.50 ശതമാനമാക്കിയിരുന്നു. നാല് വർഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ നിരക്ക് വർദ്ധനവാണിത്. സമീപഭാവിയിലൊന്നും പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കില്ലെന്ന സൂചന നൽകിയ ആർ.ബി.ഐ, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പ അനുമാനം 5.2 ശതമാനമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഉത്സവ സീസണിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരാജയത്തിന് 'ജുംലബാസ്' ആയ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം പറയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ ജി.ഡി.പി കണക്കുകൾ നിരത്തി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
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