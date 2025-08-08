Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅങ്കം മുറുകി: രാഹുലിന്...
    India
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:44 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:44 PM IST

    അങ്കം മുറുകി: രാഹുലിന് പിന്നിലുറച്ച് പ്രതിപക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    • രാ​ഹു​ലി​നെ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ​ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭം
    • പ്രതിരോധം ദുർബലമായി കമീഷൻ
    അങ്കം മുറുകി: രാഹുലിന് പിന്നിലുറച്ച് പ്രതിപക്ഷം
    cancel
    camera_alt

    കോൺഗ്രസ് ബംഗളൂരുവിൽ നടത്തിയ വോട്ട് അധികാർ റാലിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ​പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര​യി​ലെ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​ല​തും സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​​ടെ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ബി.​ജെ.​പി​യും തീ​ർ​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യി. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വെ​ളി​​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക​ളു​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. രാ​ഹു​ലി​നെ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ​ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക കൂ​ടി ചെ​യ്ത​തോ​ടെ രാ​ഹു​ലും ക​മീ​ഷ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ങ്കം മു​റു​കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​​ന്നെ രേ​ഖ​ക​ൾ തെ​ളി​വാ​ക്കി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നോ അ​തി​നോ​ട് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നോ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ക്കാ​നോ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഇ​നി​യും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നു​പ​ക​രം അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ.

    സം​സ്ഥാ​ന ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​ൻ

    വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ സ്വ​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യോ​ടൊ​പ്പം രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ഴു​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ കൊ​ണ്ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ത്തെ​ഴു​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി മാ​പ്പു പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​റ് മാ​സം എ​ടു​ത്ത് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​​​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു.

    അങ്കം മുറുകി: രാഹുലിന് പിന്നിലുറച്ച് പ്രതിപക്ഷം

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കാ​ര​ണ​മാ​യി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ടി​ക്ക​ളി​ക്കാ​റു​ള്ള തൃ​ണ​മു​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ച് രാ​ഹു​ലി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ രാ​ത്രി ന​ട​ത്തി​യ അ​ത്താ​ഴ വി​രു​ന്നി​ലും വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ട് സ​മു​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ലി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ ലൈ​വാ​യി ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പ​ല വെ​ളി​​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും ശ​രി​വെ​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mallikarjun KhargeSiddharamaiahDK SivakumarcongressRahul GandhiVote Chori
    News Summary - Congress holds rally against 'Vote theft' in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X