കോൺഗ്രസിനകത്ത്​ സ്വതന്ത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടന്നാൽ ഗാന്ധി കുടുംബം പുറത്ത്​ -അമിത്​ ഷാ

cancel By ഹ​സ​നു​ല്‍ ബ​ന്ന Listen to this Article ഹൈദരാബാദ്​: നീതിപൂർവകവും സ്വതന്ത്രവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കോൺഗ്രസിനകത്ത്​ നടന്നാൽ ഗാന്ധി കുടുംബം പുറത്താകുമെന്ന്​ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്​ ഷാ. ഹൈദരാബാദിലെ ബി.ജെ.പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയിൽ രാഷ്​​ട്രീയ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത്​ ഷാ.

ഉൾപ്പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്​ ആവശ്യമുയർന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ്​ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടത്തുന്നില്ല. താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്‍റുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. കോൺഗ്രസ്​ നീതിപൂർവകവും സ്വതന്ത്രവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടത്തിയാൽ തങ്ങൾ തോൽക്കുമെന്നാണ്​ ഗാന്ധി കുടുംബം ഭയക്കുന്നത്​ മൂലമാണത്​. അടുത്ത 30-40 വർഷം ഇന്ത്യ ബി.ജെ.പി തന്നെ ഭരിക്കുമെന്നും അത്രയും കാലം കൊണ്ട്​ ഇന്ത്യയെ വിശ്വഗുരു ആക്കുമെന്നും അമിത്​ ഷാ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്​​ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്​ ലോകാരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നും അമിത്​ ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഷ്​ട്രീയ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വികസനം രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകണമെന്നും രാഷ്​ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്‍റെ ലളിത ജീവിതം ഉയർത്തിക്കാണിച്ച്​ പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക്​ ഇറങ്ങണമെന്നും നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളോട്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു. Show Full Article

News Summary -

If free election held within Congress Gandhi family will be out says Amit Shah