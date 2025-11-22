Begin typing your search above and press return to search.
    തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡി.എം.കെയുമായി ചർച്ചക്ക് പാനൽ രൂപവത്കരിച്ച് കോൺഗ്രസ്

    Congress forms panel to discuss Tamil Nadu assembly elections with DMK
    ചെ​ന്നൈ: 2026ലെ ​ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യി സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ന​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്. ഇ​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചം​ഗ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന്റെ​യും പു​തു​ച്ചേ​രി​യു​ടെ​യും പാ​ർ​ട്ടി ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഗി​രീ​ഷ് ചോ​ഡ​ങ്ക​റാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക.

    ചോഡങ്കറിന് പുറമെ നേതാക്കളായ സൂരജ് ഹെഗ്‌ഡെ, നിവേദിത് ആൽവ, തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ടി.എൻ.സി.സി) പ്രസിഡന്റ് കെ. സെൽവപെരുന്തഗൈ, കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് എസ്. രാജേഷ്കുമാർ എന്നിവരാണ് കമ്മറ്റിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

    ചർച്ചകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്മറ്റി വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഡി.എം.കെ പ്രസിഡന്റും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് പി. ​ചി​ദം​ബ​രം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. നീക്കം സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യമായ കിംവദന്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

    കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ടി.വി.കെ അധ്യക്ഷൻ വിജയുമായി ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ്- ടി.വി.കെ സഖ്യസാധ്യതയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഊഹാപോഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്.

    ഡി.എം.കെ സഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശ്രീപെരുമ്പുത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ കെ. സെൽവപെരുന്തഗൈയുമായി അടുത്തിടെ വേദി പങ്കിട്ടതിന് പിന്നാലെ സഖ്യസാധ്യത വീണ്ടും സ്റ്റാലിൻ പരാമർശിച്ചു. ‘കോൺഗ്രസും ഡി.എം.കെയും സഖ്യത്തിലാണ്. ഉദയനിധി അസ്വസ്ഥനാണെന്നോ സെൽവപെരുന്തഗൈ ഇല്ലെന്നോ എഴുതാൻ മാധ്യമങ്ങൾ കാത്തിരുന്നേക്കാം, പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കില്ല,’ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ വാക്കുകൾ.

    2019, 2024 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഡി.എം.കെയുമായി സഖ്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി മത്സരിച്ച 25 സീറ്റുകളിൽ 18 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചിരുന്നു.

