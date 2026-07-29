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    India
    Posted On
    date_range 29 July 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 12:59 PM IST

    'പ്രൾഹാദ് ജോഷിയുടെ ഏക യോഗ്യത ആർ.എസ്.എസ് അംഗത്വം മാത്രം'; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

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    പ്രൾഹാദ് ജോഷിയുടെ ഏക യോഗ്യത ആർ.എസ്.എസ് അംഗത്വം മാത്രം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്
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    മാസങ്ങൾ നീണ്ട വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷിയെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാളെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മുൻ മന്ത്രി രാജി വെക്കേണ്ടി വന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാളെയായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി മാണിക്കം ടാഗോർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർ.എസ്.എസിന്റെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ജോഷിയുടെ യോഗ്യതയെന്നും രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ആർ.എസ്.എസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    മന്ത്രിയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രമുഖ നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസിൽ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച പ്രതികളെ ജയിൽ മോചിതരാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണക്കുകയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പ്രൾഹാദ് ജോഷിയെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പാർലമെന്റിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മംഗളൂരുവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ പബ് ആക്രമണം നടത്തിയവരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചതിൽ ജോഷിക്കുള്ള പങ്കും പ്രിയങ്ക ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    പ്രൾഹാദ് ജോഷിയെ 'പീഡകരുടെ സംരക്ഷകൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾ രാജ്യത്തുടനീളം നീതിക്കായി പോരാടുമ്പോൾ പീഡനക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആളുകളെ ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ ഭരണപക്ഷം ശക്തമായി രംഗത്തുവരികയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും സത്യം വിളിച്ചുപറയുന്നതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ തയാറാണെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പാർലമെന്റിൽ വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:Priyanka GandhiEducation MinisterPralhad JoshiRahul Gandhi
    News Summary - Congress criticizes Education Minister
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