ട്രംപിന്റെ പതനം പാഠമാകണം; 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' ജനങ്ങളുടെ ആയുധം ഇല്ലാതാക്കാനെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ട്രംപിന്റെ പതനം പാഠമാകണം; 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' ജനങ്ങളുടെ ആയുധം ഇല്ലാതാക്കാനെന്ന് കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കി നിർത്താൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിലെ ജനവിധിയെന്നും, മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' പദ്ധതി ഈ ജനാധിപത്യ രക്ഷാകവചത്തെ പൂർണമായി തകർക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യു.എസ് പ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പൂർണ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ്, എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) ജയ്റാം രമേശ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'എക്സി'ലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണ നീക്കങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചത്.
'വ്യക്തികളെ മാറ്റിവെക്കൂ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയൂ': ജയ്റാം രമേശ്
ട്രംപിനെതിരെയുള്ള അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ജനവിധിയാണ് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ജയ്റാം രമേശ്, ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാതൽ അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. 'വ്യക്തികളെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ചാൽ, ഭരണകൂടങ്ങളെക്കൊണ്ട് കണക്കുപറയിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അപാരമായ കരുത്താണ് ഈ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, മോദി സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' എന്ന ആശയം ജനങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള ഈ ശക്തമായ ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ച പൂർണമായും കളയും'. ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്. അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ വിധിയിലൂടെ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ 2014 മുതൽ ഈ ഭരണഘടനാ സന്തുലിതാവസ്ഥ അപകടകരമാംവിധം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ജയ്റാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്': ആശങ്കകൾ ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം
ലോക്സഭയിലേക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ തുടക്കം മുതൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉയർത്തുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ, ഭരണകൂടങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്നും ഇടക്കാലത്ത് ജനഹിതം അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം വാദിക്കുന്നു. ദേശീയ തരംഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും അപ്രസക്തമാക്കപ്പെടും.
അമേരിക്കയിൽ ഭരണത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ അപ്രമാദിത്യത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതുപോലെ, ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുള്ള ജനകീയ തിരുത്തൽ ശക്തികളാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളെ ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് യു.എസ് വിജയത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസ്താവന നൽകുന്നത്.