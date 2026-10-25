മോദി ഭരണത്തിൽ നീതിന്യായ സ്വാതന്ത്ര്യം തകർക്കപ്പെട്ടു; ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളിന്റെ ആത്മകഥ ഉദ്ധരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

മോദി ഭരണത്തിൽ നീതിന്യായ സ്വാതന്ത്ര്യം തകർക്കപ്പെട്ടു; ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളിന്റെ ആത്മകഥ ഉദ്ധരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കടുത്ത ഭീഷണിയിലാണെന്ന് മുൻ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ആത്മകഥയെ ഉദ്ധരിച്ച് കോൺഗ്രസ്. ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ അവിഹിത ഇടപെടലുകളും കൊളീജിയം യോഗങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള സർക്കാർ അനുമതി തേടലും സെൻസിറ്റീവ് കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ചുകളിൽ വരുത്തിയ അസ്വാഭാവിക മാറ്റങ്ങളും രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളിന്റെ 'വിത്തൗട്ട് ഫിയർ ഓർ ഫേവർ' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രീ-പബ്ലിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമമായ 'എക്സി'ലൂടെയാണ് ജയറാം രമേശ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
കൊളീജിയത്തിന് മുൻപേ സർക്കാർ അനുമതി; ചന്ദ്രചൂഡിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ
ജസ്റ്റിസ് കൗളിന്റെ ആത്മകഥയിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത്. കൊളീജിയം പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പേരുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി തേടാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അനാവശ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ സംഭവവും ജസ്റ്റിസ് കൗൾ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അമിത വിധേയത്വം കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൗൾ ആത്മകഥയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജഡ്ജി നിയമന പ്രക്രിയകളിൽ സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ടെന്ന മുൻ സി.ജെ.ഐയുടെ പരസ്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
പി.എം.എൽ.എ കേസ് മാറ്റി; നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അധികാര സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണം
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമവുമായി (പി.എം.എൽ.എ) ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി മുൻപ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ ചില വശങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് കൗളോട് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ആ കേസ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവും ആത്മകഥയിലുണ്ട്.
"ജുഡീഷ്യൽ നിയമനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതിക്കായി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുകയും, നിർണായക കേസുകൾ കേൾക്കുന്ന ബെഞ്ചുകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദമല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ്?
ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ പരമോന്നത നീതിന്യായ സ്ഥാപനം ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായും മുക്തമായിരിക്കണം. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, മറിച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ്."
— ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളുടെ ആഴമാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗളിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിച്ചത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.