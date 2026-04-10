    date_range 10 April 2026 7:00 AM IST
    date_range 10 April 2026 7:00 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ അടക്കം കത്തി നിന്ന അസമിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും

    അസം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, അമ്മ ഡോളി ഗൊഗോയ്‌ക്കൊപ്പം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു

    ഗു​വാ​ഹ​തി: എ​സ്.​​​ഐ.​ആ​ർ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​നി​ന്ന വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​സ​മി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ൻ പോ​ളി​ങ്. 126 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്ക് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 85.21 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് 2021ൽ 82.04 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​സ​മി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​വ​ട്ടെ, ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദം മു​മ്പ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​നം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    ഡ​ൽ​ഗാ​വി​ലാ​ണ് എ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ (94.57 ശ​ത​മാ​നം) വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പോ​ളി​ങ് അം​രി​യി​ലാ​ണ്. 70.40 ശ​ത​മാ​നം. ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​ഖ്യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​റ്റ​ഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​കെ 722 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. 35 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 31,490 പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 30ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഏ​ഴു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ശ്രീ​ഭൂ​മി ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ഥ​ർ​ക​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കാ​ർ​ത്തി​ക് സേ​ന സി​ൻ​ഹ, വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ടു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. അ​സം മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദു പോ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സി​ൻ​ഹ. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്- ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 25 ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു​വെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ഇ.​വി.​എം മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പോ​ളി​ങ് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മെ​ന്ന് ഹി​മ​ന്ത; മാ​റ്റ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യെ​ന്ന് ഗൊ​ഗോ​യ്

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ്ങി​നെ ‘ച​രി​ത്ര​പ​രം’ എ​ന്ന് അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും, ഫ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ലും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലും ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ദൃ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ശ​ർ​മ ‘എ​ക്സി’​ലെ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പോ​ളി​ങ് മാ​റ്റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് അ​സം പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എ​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:assam assembly electionElection violenceLatest NewsCongressBJP
    News Summary - Congress and BJP hopeful in Assam, where SIR was on fire
