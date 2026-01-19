Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 7:48 AM IST

    കത്തിപ്പടർന്ന് ‘കാശിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നശീകരണം’

    കത്തിപ്പടർന്ന് ‘കാശിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നശീകരണം’
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കാ​ശി​യി​ൽ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കി ക്ഷേ​​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വാ​രാ​ണ​സി​യി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ്യാ​ജ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ വാ​രാ​ണ​സി​യി​ലെ മ​ണി​ക​ർ​ണി​ക ഘ​ട്ടി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര ന​ശീ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യാ​ജം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ്, ബി​ഹാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലോ​ക്സ​ഭാ എം.​പി പ​പ്പു യാ​ദ​വ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ജ​സ്വി​ന്ദ​ർ കൗ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം എ​ട്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ യു.​പി പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. കാ​ശി​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര ധ്വം​സ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ര​ണ്ട് എം.​പി​മാ​ർ അ​ട​ക്കം എ​ട്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഹി​ന്ദു​മ​താ​ചാ​ര പ്ര​കാ​രം മോ​ക്ഷം കി​ട്ടാ​നാ​യി ദ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​രാ​ത​ന​വും പാ​വ​ന​വു​മാ​യ മ​ണി​ക​ർ​ണി​ക ഘ​ട്ടി​ൽ യോ​ഗി സ​ർ​ക്കാ​ർ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കി ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വാ​രാ​ണ​സി ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്കെ​തി​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ജ​യ് റാ​യ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി എ.​ഐ.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​വാ​ദ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. യോ​ഗി - മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ നി​രീ​ശ്വ​ര​വാ​ദി​ക​​ളാ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കാ​ശി​യി​ൽ ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ജ​യ് റാ​യ് ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യോ​ഗി​യു​ടെ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണം. പ​ഴ​യ​തും കേ​ടു​പാ​ടു പ​റ്റി​യ​തു​മാ​യ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് മ​ണി​ക​ർ​ണി​ക ഘ​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​​ളെ കു​റി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ള്ളം പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗി ആ​രോ​പി​ച്ചു. മ​ണി​ക​ർ​ണി​ക ഘ​ട്ടി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത പ്ര​കാ​രം എ​ട്ടു കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗൗ​ര​വ് ബ​ൻ​സ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണി​ക​ർ​ണി​ക ഘ​ട്ടി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഡി​യോ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച​തും എ.​ഐ നി​ർ​മി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​തു​ൽ അ​ഞ്ജ​നും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കാ​ശി​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു​വെ​ന്നും അ​ഹ​ല്യാ ഭാ​യ് ഹോ​ക്ക​റി​ന്റെ പ്ര​തി​മ ത​ക​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ന്യാ​സി​മാ​രും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ​പേ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

