രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് കൊള്ള: മോദിയും അമിത് ഷായും യോഗിയും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്

രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് കൊള്ള: മോദിയും അമിത് ഷായും യോഗിയും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാണിക്കപ്പണവും സംഭാവനകളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ചേർന്ന് യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്. വിഷയത്തിൽ സുതാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം സംഭവം മൂടിവെക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സുപ്രീംകോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തർപ്രദേശ് സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ, 'ചന്ദാ ചോരി, ആസ്ഥാ ധോഖ' (സംഭാവന മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന) എന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമമായ 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ജയറാം രമേശ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ബി.ജെ.പിയെയും കടന്നാക്രമിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച പണം മോഷ്ടിക്കുന്നത് മഹാപാപമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്.എസ്, വി.എച്ച്.പി ബന്ധമുള്ള ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നടന്ന വൻ കൊള്ളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ചോദിച്ചു.
കോടികളുടെ സംഭാവന എവിടെപ്പോയി?; കണക്കുകൾ നിരത്തി ചോദ്യങ്ങൾ
ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണവും കാണിക്കയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയും തമ്മിൽ ഭീമമായ അന്തരമുണ്ടെന്ന് ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
- 3,264 കോടിയുടെ സമാഹരണം: 2021-ലെ 'നിധി സമർപ്പൺ അഭിയാൻ' വഴിയും മറ്റ് സംഭാവനകളിലൂടെയുമായി ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി 3,264 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി ട്രസ്റ്റും ആർ.എസ്.എസും തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- കാണിക്കയിലെ പൊരുത്തക്കേട്: 2025 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 28 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കാണിക്കയായി ലഭിച്ചത് വെറും 82.78 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. 2024-ലെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ മാത്രം 13.55 കോടി ഭക്തരും, 2025-ലെ മഹാകുംഭമേളയ്ക്കിടെ 10 കോടിയോളം ഭക്തരും അയോധ്യയിലെത്തി. മുപ്പതോളം കോടി ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കകൾ കൃത്യമായി കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം.
- എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തൽ വെറും 80 ലക്ഷം?: ക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതി ചെയർമാൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര തന്നെ ഈ സംഭവത്തെ 'പകൽക്കൊള്ള' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തുക വെറും 80 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണെന്ന് എഴുതിത്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു.
ചമ്പത് റായിക്ക് സംരക്ഷണം; യു.പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ
ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതരെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു:
"ജൂൺ നാലിന് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചമ്പത് റായിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 21 ദിവസത്തെ അവിഹിതമായ കാലതാമസമാണുണ്ടായത്. ജൂൺ 25-ന് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പണം എണ്ണുന്ന ജോലിക്കാരായ സാധാരണ ജീവനക്കാരെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഉന്നത ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളെ തൊടാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറായില്ല. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റോ (ഇ.ഡി) സി.ബി.ഐയോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൻ അഴിമതി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല?"
— ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.
മോദി മൗനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിഷയം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പും കാണിക്ക മോഷണവും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും നീക്കം.