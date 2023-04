cancel camera_alt ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ ഗവർണർ സത്യപാൽ മലിക് ജന്തർ മന്തറിലെത്തി വ​നി​താ ഗു​സ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യും റ​സ്‍ലി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ണി​നെ​തി​രെ വ​നി​താ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യും മു​മ്പ് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ (എ​സ്.​ജി) തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചാ​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മേ​ത്ത കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഏ​ഴ് വ​നി​താ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി ​പൊ​ലീ​സി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ സ​മ​യം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് പി​റ്റേ​ന്നാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്റെ ബെ​ഞ്ച് മു​മ്പാ​കെ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് എ​സ്.​ജി അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ട ഏ​ഴ് പേ​രി​ലൊ​രാ​ൾ ബാ​ലി​ക​യാ​ണ്. ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ സ​മ​രം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നിടെ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക്ക് രേ​ഖാ​മൂ​ലം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം എ​സ്.​ജി കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​നു​മു​മ്പ് പ​രി​​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടും ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​സ്.​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ങ്കി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ വ​നി​താ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം കൂ​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മം 156ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​രാ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​വൈ. ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്. കേ​സ് വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി ഏ​പ്രി​ൽ 28ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ന്നേ​ക്ക​കം നോ​ട്ടീ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അതിനിടെ, ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ ഗവർണർ സത്യപാൽ മലിക് ജന്തർ മന്തറിലെത്തി കായിക താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Complaint of sexual harassment of wrestlers-Tushar Mehta said that a preliminary investigation should be done first