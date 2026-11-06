ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി; യു.പിയിൽ ആത്മീയ പ്രഭാഷകനെതിരെ കേസ്

ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി; യു.പിയിൽ ആത്മീയ പ്രഭാഷകനെതിരെ കേസ്text_fields
ആഗ്ര: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ ആത്മീയ പ്രഭാഷകൻ ധീരന്ദ്ര ശാസ്ത്രിക്കെതിരെ ആഗ്ര സിവില് കോടതിയിൽ ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അഡ്വ. അജയ് പ്രതാപ് സിങ് എന്നയാളാണ് കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ശിവ്പുരി ജില്ലയിലെ കരേരയിൽ നടന്ന രാമകഥ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിലാണ് ഭഗവാൻ രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശാരീരിക ഭാവങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ധീരന്ദ്ര ശാസ്ത്രി വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്.
‘കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വിഷമം തോന്നാം, എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ വളരെ വളഞ്ഞവനാണ്, നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ എന്നാണ് ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ശാസ്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജനിച്ച ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പിൻഗാമികൾ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ജദൂൺ, ജഡേജ, ഭാട്ടി തുടങ്ങിയ സമൂഹങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണെന്നും പരാതിക്കാരൻ വാദിച്ചു. തന്റെ മാതാവിന്റെ വഴിയിലൂടെ താനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പിൻഗാമിയാണെന്ന് അജയ് പ്രതാപ് സിങ് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സിവിൽ ജഡ്ജി കാഞ്ചൻ കുമാറിന്റെ മുൻപാകെ പ്രാഥമിക വാദത്തിനായി എത്തിയ കേസ് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി, തുടർ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഡിസംബർ 14ലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിനു തലേദിവസം, വിവാദ പ്രഭാഷകർക്കൊപ്പം വേദികൾ പങ്കിടരുതെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് സംഘാടകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഈ പ്രസ്താവനക്കും മറ്റു സംഭവവികാസങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ നടപടി. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് മറുപടിയായി, സ്വന്തം പെരുമാറ്റം ശരിയല്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് രാമചരിതമാനസത്തിലെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ച് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പങ്കജ് ചൗധരിയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.