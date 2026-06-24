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    India
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 11:26 AM IST

    മുംബൈയെ കുരുക്കി മഴക്കെടുതി; ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താറുമാറായി, ദുരിതത്തിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ

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    mumbai
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    മുംബൈ: നഗരത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി കനത്ത മഴ. ചൊവ്വാഴ്ച പെയ്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മുംബൈ സബർബൻ റെയിൽവേയുടെ ട്രാൻസ്-ഹാർബർ ലൈനിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. താനെക്കും നവി മുംബൈക്കും ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതേതുടർന്ന് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുടുങ്ങിയത്. തുർഭെ, കോപ്പർഖൈറാനെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് അടിയിലെ മണ്ണും മെറ്റലും മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചുപോയതാണ് വൻ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കിയത്.

    ട്രാക്കിന്റെ അടിത്തറ ഇളകിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉടൻ തന്നെ ട്രാൻസ്-ഹാർബർ കോറിഡോറിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ ലൈനുകൾ തീർത്തും അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്ന് റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ താനെ-വാഷി റൂട്ടിലെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. ഓഫീസുകളിലേക്കും മറ്റ് ജോലികൾക്കുമായി പുലർച്ചെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരെയാണ് ഈ സംഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്.

    തുടർന്ന് കനത്ത മഴയെപ്പോലും അവഗണിച്ച് റെയിൽവേയുടെ എമർജൻസി എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ട്രാക്കുകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സർവീസ് നടത്താൻ പാകത്തിൽ ട്രാക്കുകൾ സജ്ജമാക്കിയത്. രാവിലെ 7:27-ഓടെ ട്രെയിനുകൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശത്തോടെ ഒരു ലൈനും, 7:35-ഓടെ മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവാദത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനും തുറന്നുകൊടുത്തു.

    ട്രാക്കുകൾ താൽക്കാലികമായി ശരിയാക്കിയെങ്കിലും ട്രെയിനുകൾ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. ഇത് കാരണം മുംബൈ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലുടനീളം 30 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ ട്രെയിനുകൾ വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്. കൂടാതെ മെയിൻ ലൈനിലെ കുർളക്കും മാതുംഗക്കും ഇടയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതും ട്രെയിനുകൾ 15 മിനിറ്റോളം വൈകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

    സാധാരണയായി എത്താറുള്ള തീയതിയിൽ നിന്നും 12 ദിവസത്തോളം വൈകിയാണ് ഇത്തവണ മുംബൈയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എത്തിയത്. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും, ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ടായ കനത്ത മഴ നഗരത്തിന്റെ യാത്രാസംവിധാനങ്ങളെയാകെ ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ട്രാക്കുകളുടെ അവസ്ഥ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

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    TAGS:RaintransportationcommutersHeavy RainMumbai
    News Summary - Commuters face delays as heavy rain disrupts train services in Mumbai
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