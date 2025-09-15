Begin typing your search above and press return to search.
    മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് വി​ദ്വേഷ പോസ്റ്റ്: യു.പിയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് വി​ദ്വേഷ പോസ്റ്റ്: യു.പിയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    representational image

    ഷാജഹാൻപൂർ (യു.പി): ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻപൂരിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെയും ഖുർആനെതിരെയും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വിദ്വേഷ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ. നബിദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനകളടങ്ങിയ പോസ്റ്റ്.

    സംഭവത്തിൽ മേഖലയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷാജഹാൻപൂർ എസ്.പി രാജേഷ് ദ്വിവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ​പൊലീസ് സംഘം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിനുശേഷവും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സമരക്കാർ മാർച്ച് നടത്തി.

    പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതോടെ, ​പൊലീസ് ലാത്തിവീശി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 200 പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മേഖലയിൽ സംഘർഷ സാഹചര്യം ഒഴിഞ്ഞതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, ഹിന്ദു ദേവതക​ളെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിന്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ ഒരു സ്​ത്രീ അറസ്റ്റിലായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

    TAGS:Communal tensionShahjahanpurHoly Qur'anprophet muhammedUttarpradesh Police
