കരസേനയിൽ ഒറ്റ യൂനിഫോം ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതൽ

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിഗേഡിയര്‍ റാങ്ക് തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഒരേ യൂനിഫോം നടപ്പാക്കി കരസേന. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതല്‍ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. ബ്രിഗേഡിയര്‍ മുതലുള്ള റാങ്കിന് മുകളില്‍ വരുന്ന മേജര്‍ ജനറല്‍, ലെഫ്. ജനറല്‍, ജനറല്‍ പദവികളില്‍ റെജിമെന്‍റ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ തൊപ്പി, റാങ്ക് ബാഡ്ജ്, കോളറുകളിലെ പാച്ച്, ബെല്‍റ്റ്, ഷൂസ് എന്നിവയിലടക്കം ഏകീകൃത രൂപം വരും. കേണല്‍ മുതല്‍ താഴേക്കുള്ള പദവികളിലുള്ളവരുടെ യൂനിഫോമില്‍ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.

Common uniform for brigadiers and above rank officers in Army from August 1