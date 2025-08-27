Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാർ എസ്.ഐ.ആറിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:48 PM IST

    ബിഹാർ എസ്.ഐ.ആറിൽ ജനപിന്തുണ തേടി കമീഷന്റെ കാമ്പയിൻ

    text_fields
    bookmark_border
    Election Commission
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ) വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​യ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ, ജ​ന​പി​ന്തു​ണ തേ​ടി​യു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം ശ​രി​യെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ. മ​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്നു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ ചോ​ദ്യം.

    ര​ണ്ടോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്നും മ​റ്റെ​വി​ടേ​ക്കോ കു​ടി​യേ​റി​പ്പോ​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മോ എ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ചോ​ദ്യം. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ക​ളു​ള്ള വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്നാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ചോ​ദ്യം. ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​ഹാ​റി​ൽ 12 അം​ഗീ​കൃ​ത പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം 1.61 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 10 എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളു. നി​ല​വി​ലെ പു​ന​ര​വ​ലോ​ക​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗ്യ​മാ​യ പേ​രു​ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​പ​ര​വു​മാ​യ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ജീ​വ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionIndia Newspublic supportBihar SIR
    News Summary - Commission's campaign seeks public support for Bihar SIR
    Similar News
    Next Story
    X