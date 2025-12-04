Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    4 Dec 2025 7:15 AM IST
    4 Dec 2025 7:15 AM IST

    കമാൻഡോകൾ, സ്‌നൈപ്പർമാർ, ഡ്രോണുകൾ, ജാമറുകൾ, സഞ്ചരിക്കാൻ റഷ്യയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കാറും; വ്ലാദ്മിർ പുടിൻ ഇന്നെത്തും, ഡൽഹിയിൽ ഒരുക്കുന്നത് വൻ സുരക്ഷ

    ന്യു​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ-​റ​ഷ്യ വാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി റ​ഷ്യ​ൻ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തും. പു​ടി​ന് മോ​ദി വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കും.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഭ​വ​നി​ൽ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ വ​ര​​വേ​ൽ​പും ഒ​രു​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പു​ടി​ൻ രാ​ജ്ഘ​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഭാ​ര​ത് മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​രു​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    പു​ടി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി 50ഓ​ളം ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി. ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ്, എ​ൻ.​എ​സ്.​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച് ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ​സം​വി​ധാ​നം. പു​ടി​ൻ സ്ഥി​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന, വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര ലി​മോ​സി​ൻ കാ​റാ​യ ഔ​റു​സ് സെ​നാ​ത്ത് റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ക്കും. പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ആ​ൻ​ഡ്രി ബെ​ലോ​സോ​വും ഭാ​ഗ​മാ​കും.


    റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിലെ ഉയർന്ന പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇന്ത്യയുടെ നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിലെ ഉന്നത കമാൻഡോകൾ, സ്‌നൈപ്പർമാർ, ഡ്രോണുകൾ, ജാമറുകൾ, എ.ഐ മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്‌​നാ​ഥ് സി​ങ്ങും ബെ​ലോ​സോ​വും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. എ​സ്-400 മി​സൈ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും സു​ഖോ​യ് 30 യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റ് നി​ർ​ണാ​യ​ക സൈ​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​കും.


