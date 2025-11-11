Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആന്ധ്രയിൽ 50...
    India
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 6:19 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 6:19 PM IST

    ആന്ധ്രയിൽ 50 വിദ്യർഥികളുമായി സഞ്ചരിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Andhra Pradesh
    cancel
    camera_alt

    ദേൻഡുകൂരി നാരായണ രാജു

    Listen to this Article

    തെലങ്കാന: ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ബി.ആർ. അംബേദ്കർ കൊണസീമ ജില്ലയിൽ കോളജ് ബസ്ഡ്രൈവർ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരിച്ചു. രാജമഹേന്ദ്രവാരം ഗേറ്റ്സ് എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ ബസ് ഡ്രൈവറായ ദേൻഡുകൂരി നാരായണ രാജു (60) ആണ് മരിച്ചത്.

    കോളജിലെ 50 വിദ്യാർഥികളുമായി പുറപ്പെട്ട ബസ് അലമുരു മണ്ഡൽ മഡിക്കിയിലെ ദേശിയപാതക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണ് നാരായണ രാജുവിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

    ഉടനെ വണ്ടി സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുകയും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഉടനെ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയുമായിരുന്നു.വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈവേ പട്രോൾ ജീവനക്കാരെയും പൊലീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    50 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുകയും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മനസാന്നിധ്യം കാരണം മാത്രമാണെന്ന് നാട്ടുക്കാർ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bus DriverCardiac Arrestandhrapradesh
    News Summary - college driver dies of cardiac arrest after safely stopping bus with 50 students
    Similar News
    Next Story
    X