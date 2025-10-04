Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Oct 2025 10:48 PM IST
    date_range 4 Oct 2025 10:48 PM IST

    സുബീൻ ഗാർഗിനെ വിഷംകൊടുത്ത് കൊന്നതെന്ന് സഹപ്രവർത്തകൻ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: വി​ഖ്യാ​ത ഗാ​യ​ക​ൻ സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി സം​ഗീ​ത സം​ഘ​ത്തി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യു​മാ​യ ശേ​ഖ​ർ ജ്യോ​തി ഗോ​സ്വാ​മി. മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ശ​ർ​മ​യും സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ നേ​ർ​ത്ത് ഇൗ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മു​ഖ്യ​സം​ഘാ​ട​ക​ൻ ശ്യാം​ക​നു മ​ഹ​ന്ത​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ഷം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ശേ​ഖ​ർ മൊ​ഴി​ന​ൽ​കി​യ​താ​യി റി​മാ​ൻ​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ​േശ​ഖ​റും സി​ദ്ധാ​ർ​ഥും ശ്യാം​ക​നു​വും സം​ഗീ​ത സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ അ​മൃ​ത​പ്ര​ഭ മ​ഹ​ന്ത​യും കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ 14 ദി​വ​സ​ത്തെ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്.

    ക​ട​ലി​ൽ സ്കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 19ന് ​സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗ് ദു​രു​ഹ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​സം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​കാം​ഗ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ഗു​വാ​ഹ​തി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സ് സു​മി​ത്ര സൈ​കി​യ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കും. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. അ​സം സി.​ഐ.​ഡി​യാ​ണ് മ​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ്യാം​ക​നു മ​ഹ​ന്ത​യ​ട​ക്കം പ​ത്ത് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്. 60 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗ് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി ശ്വാ​സം കി​ട്ടാ​തെ പി​ട​യു​മ്പോ​ൾ ‘പോ​ക​ട്ടെ, പോ​ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന് മാ​നേ​ജ​ർ ഒ​ച്ച​യി​ട്ട​താ​യി ശേ​ഖ​ർ ജ്യോ​തി മൊ​ഴി​ന​ൽ​കി. ന​ന്നാ​യി നീ​ന്താ​ന​റി​യാ​വു​ന്ന സു​ബീ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും മു​ങ്ങി​മ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​നേ​ജ​റും മു​ഖ്യ​സം​ഘാ​ട​ക​നും മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തു​വെ​ച്ച് വി​ഷം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് മൊ​ഴി. ചെ​റു​വ​ള്ള​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ആ​ർ​ക്കും കൈ​മാ​റ​രു​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ​ർ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ഒ​മ്പ​തം​ഗ പ്ര​​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ സീ​നി​യ​ർ എ​സ്.​പി റോ​സി ക​ലി​ത സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​മാ​ൻ​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും അ​റ​സ്റ്റി​നു​ള്ള വി​ശ​ദ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    മ​ര​ണം ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ സു​ബീ​നൊ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ശ​ർ​മ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ വാ​യി​ൽ നി​ന്നും മൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നും നു​ര വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​സി​ഡ് റി​ഫ്ല​ക്സ് ആ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാ​ര​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ​ക്ക് വി.​ഐ.​പി ബ​ന്ധം

    ഗു​വാ​ഹ​തി: മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി​യും അ​സ​മി​ലെ മു​ഖ്യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ ഭാ​സ്ക​ർ ജ്യോ​തി മ​ഹ​ന്ത​യു​ടെ ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​യു​​ടെ മു​ഖ്യ​സം​ഘാ​ട​ക​നും പ്ര​തി​യു​മാ​യ ശ്യാം​ക​നു മ​ഹ​ന്ത. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​നും ഗു​വാ​ഹ​തി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യ നാ​നി ഗോ​പാ​ല മ​ഹ​ന്ത​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ മ​റ്റൊ​രു സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ. അ​തി​നി​ടെ, സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​തി​​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഭാ​ര്യ ഗ​രി​മ സൈ​കി​യ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്ന​ലെ കൈ​മാ​റി.

