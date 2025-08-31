Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:43 PM IST

    ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ മേ​ഘ​വി​സ്ഫോ​ട​നം: താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ

    വ്യോ​​മ​​ഗ​​താ​​ഗ​​ത​​ത്തെ ബാ​​ധി​​ച്ചു
    ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ മേ​ഘ​വി​സ്ഫോ​ട​നം: താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ
    ചെ​​ന്നൈ: ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ൽ ശ​​നി​​യാ​​ഴ്ച രാ​​ത്രി അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി ക​​ന​​ത്ത മ​​ഴ പെ​​യ്തു. വ​​ട​​ക്ക​​ൻ ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലെ മ​​ണ​​ലി പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്ത് മേ​​ഘ​​വി​​സ്ഫോ​​ട​​നം ന​​ട​​ന്ന​​താ​​യി കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ കേ​​ന്ദ്രം സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ച്ചു. രാ​​ത്രി പ​​ത്ത് മു​​ത​​ൽ അ​​ർ​​ധ​​രാ​​ത്രി​​വ​​രെ ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ൽ അ​​തി​​ശ​​ക്ത​​മാ​​യ മ​​ഴ​​യാ​​ണ് പെ​​യ്ത​​ത്. ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് 31ന് ​​രാ​​വി​​ലെ 8.30ന് ​​അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ച 24 മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​നു​​ള്ളി​​ൽ മ​​ണ​​ലി​​യി​​ൽ 27 സെ​​ന്റീ​​മീ​​റ്റ​​റും വിം​​കോ ന​​ഗ​​റി​​ൽ 23 സെ​​ന്റീ​​മീ​​റ്റ​​റും മ​​ഴ പെ​​യ്തു. രാ​​ത്രി 10 മ​​ണി​​മു​​ത​​ൽ 12 വ​​രെ മ​​ണ​​ലി​​യി​​ൽ മാ​​ത്രം 106.2 മി​​ല്ലി​​മീ​​റ്റ​​ർ മ​​ഴ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​താ​​ണ് മേ​​ഘ​​വി​​സ്ഫോ​​ട​​ന​​മാ​​യി അ​​റി​​യി​​ച്ച​​ത്.

    ക​​ന​​ത്ത മ​​ഴ ചെ​​ന്നൈ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര വി​​മാ​​ന​​ത്താ​​വ​​ള​​ത്തി​​ലെ വ്യോ​​മ​​ഗ​​താ​​ഗ​​ത​​ത്തെ ബാ​​ധി​​ച്ചു. ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ൽ ഇ​​റ​​ങ്ങേ​​ണ്ട ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു, ഡ​​ൽ​​ഹി, ഫ്രാ​​ൻ​​സ്, മം​​ഗ​​ളൂ​​രു എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച പു​​ല​​ർ​​ച്ച ബെം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ട്ടു. മൊ​​ത്തം 27 വി​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വൈ​​കി സ​​ർ​​വി​​സ് ന​​ട​​ത്തി​​യ​​തി​​നാ​​ൽ യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​ർ വി​​ഷ​​മി​​ച്ചു. ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലെ വ​​ട​​പ​​ള​​നി, ഗി​​ണ്ടി, കോ​​ട​​മ്പാ​​ക്കം, കൊ​​ള​​ത്തൂ​​ർ, കാ​​സി​​മേ​​ട്, വ​​ല​​സ​​ര​​വാ​​ക്കം, ത​​ണ്ടൈ​​യാ​​ർ​​പേ​​ട്ട്, പു​​ഴ​​ൽ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ വി​​വി​​ധ സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ക​​ന​​ത്ത മ​​ഴ പെ​​യ്തു. അ​​മ്പ​​ത്തൂ​​ർ, കൊ​​ര​​ട്ടൂ​​ർ, ക​​ത്തി​​വാ​​ക്കം, തി​​രു​​വൊ​​ട്ടി​​യൂ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ്രാ​​ന്ത​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മ​​ഴ പെ​​യ്തു. പ​​ല പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും വെ​​ള്ള​​ക്കെ​​ട്ടു​​ക​​ൾ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ടു. ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലും സ​​മീ​​പ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​മു​​ള്ള ജ​​ലാ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ജ​​ല​​നി​​ര​​പ്പ് ഉ​​യ​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്, പു​​തു​​ച്ചേ​​രി, കാ​​ര​​ക്ക​​ൽ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഒ​​റ്റ​​പ്പെ​​ട്ട സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​ടു​​ത്ത 24 മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​നു​​ള്ളി​​ൽ മി​​ത​​മാ​​യ മ​​ഴ തു​​ട​​രാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ടെ​​ന്ന് കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥാ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​കേ​​ന്ദ്രം അ​​റി​​യി​​ച്ചു. വ​​ട​​ക്ക്- വ​​ട​​ക്കു​​പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ് ഭാ​​ഗ​​ത്ത് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച മ​​ഴ ഇ​​പ്പോ​​ൾ തെ​​ക്കോ​​ട്ട് നീ​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

