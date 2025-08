ഒരു പ്രദേശമാകെ ഒലിച്ചുപോയി; ഉത്തരകാശിയിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ VIDEO

ഉത്തരകാശി (ഉത്തരാഖണ്ഡ്): ഗംഗോത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ ധാരാലി പർവത ഗ്രാമങ്ങളിൽ മേഘവിസ്ഫോടന​ത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത പേമാരിയിൽ നിരവധി വീടുകളടക്കം ഒരു പ്രദേശമാകെ ഒലിച്ചുപോയത് ഞൊടിയിടയിൽ. നിരവധി ​ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഹോംസ്റ്റേകളുമുള്ള പ്രദേശമാണ് ധാരാലി. ഇവയിൽ പലതും ഒലിച്ചുപോയെന്നാണ് വിവരം.

നദിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിനൊപ്പം പതിച്ച വലിയ കല്ലുകളുടെ പ്രഹരത്തിൽ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും തകർന്ന് കുത്തിയൊലിച്ചു പോയി. ആളുകൾ അലറിവിളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നാലുപേർ മരിച്ചെന്നാണ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്ക്. 50ലേറെ പേരെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്.

Cloudburst Tragedy in Dharali, Gangotri



Scary visuals are emerging from Dharali near Gangotri after a devastating cloudburst. Several people are feared missing, and reports of casualties have surfaced. A massive flash flood in Khir Gadh have caused significant damage in the… pic.twitter.com/UpAByEpwns