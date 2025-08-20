Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠി...
    India
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:45 PM IST

    വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠി കൊലപ്പെടുത്തി; സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ സംഘർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠി കൊലപ്പെടുത്തി; സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ സംഘർഷം
    cancel

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ സ​ഹ​പാ​ഠി കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന സംഘർഷത്തിൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ ത​ല്ലി​ത്ത​ക​ർ​ത്തു. സെ​വ​ൻ​ത് ഡേ ​സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ്ര​തി​യാ​യ പ​ത്താം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ നി​റം ക​ല​ർ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ, ഇ​ര​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ, സി​ന്ധി സ​മു​ദാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ, മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​ർ സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഇ​വ​ർ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime News
    News Summary - Class 10 student stabbed to death in Ahmedabad school
    Similar News
    Next Story
    X